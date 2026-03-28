Откриха изчезналите платноходки с хуманитарна помощ за Куба

Две платноходки, които изчезнаха, докато превозваха хуманитарна помощ от Мексико до Куба, бяха открити от мексиканския флот, като екипажите им са в безопасност, съобщи говорител на хуманитарния конвой, наречен „Нашата Америка", цитиран от Ройтерс.

Двата плавателни съда са част от конвоя, който представлява по-широка инициатива за хуманитарна помощ, целяща да достави храни, лекарства и други стоки до най-големия остров в Карибите, на фона на блокада на САЩ върху доставките на петрол и други стоки, която доведе до прекъсвания на тока и накара държавата да ограничи услугите си.

„Корабите продължават пътуването си до Хавана", каза говорител пред Ройтерс.

„Конвоят е на път да изпълни мисията си – да достави спешно необходимата хуманитарна помощ на кубинския народ", допълни той.

Платноходките изчезнаха, след като отплаваха от мексиканския остров Мухерес миналата събота, и се очакваше да пристигнат в столицата на Куба между 24 и 25 март.

Говорителят не посочи пред Ройтерс веднага защо лодките са изчезнали.

Бреговата охрана на САЩ заяви вчера пред Франс прес, че лодките са били открити, но по-късно оттегли изявлението си, посочвайки, че издирването все още е в ход, което предизвика объркване.

Коалицията „Нашата Америка" включва близо 300 организации от над 30 страни, сред които неправителствени групи, синдикати, политически партии и законодатели.

Групата вече е доставила на Куба приблизително 20 тона помощи по въздух и по море, включително храна, лекарства, соларни панели и велосипеди, пише БТА.