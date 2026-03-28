Над 3200 демонстрации срещу Тръмп се очакват днес в САЩ

Хиляди митинги в рамките на поредния протест под надслов „Без крале" срещу политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация се очакват днес из цялата страна, предаде Ройтерс.

Организаторите съобщиха, че над 3200 демонстрации са планирани във всички 50 щата за това, което те се надяват да бъде най-голямата еднодневна ненасилствена протестна акция в историята на САЩ. Двата предишни протеста на движението „Без крале" привлякоха милиони участници.

Основните митинги ще се проведат в градовете Ню Йорк, Лос Анджелис, Вашингтон, Минеаполис и столицата на щата Минесота Сейнт Пол (двата града образуват обща агломерация и са наричани Градовете близнаци). Около две трети от участниците обаче се очаква да бъдат от райони извън големите градски центрове, което е скок от почти 40% за по-малките общности в сравнение с първите прояви на движението през юни миналата година, според организаторите.

„Определящото за мобилизацията днес не е само колко хора протестират, а къде протестират", каза Лия Грийнбърг, съоснователка на неправителствената организация „Индивизибъл", която стартира движението „Без крале" миналата година и ръководи планирането на днешните протестни прояви.

Преди междинните избори по-късно тази година в САЩ организаторите казват, че са забелязали скок в броя на американците, които организират протестни прояви и се регистрират за участие в преобладаващо републикански щати като Айдахо, Уайоминг, Монтана и Юта, пише БТА.