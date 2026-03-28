Индонезия договоря с Иран безопасен коридор за танкерите си през Ормузкия проток

Индонезийското правителство води преговори с Иран, за да осигури безопасно преминаване на своите петролни танкери през Ормузкия проток, след като Техеран е отговорил положително на дипломатическите усилия на Джакарта по този въпрос, заяви говорител на индонезийското външното министерство, предаде Франс прес.

Американо-израелските удари срещу Иран и ответната реакция на Техеран в Персийския залив доведоха до рязко покачване на световните цени на петрола, като Иран запазва контрола си върху този ключов морски маршрут за международната търговия.

„Пертамина прайд" и „Гамсуноро" - два петролни танкера, принадлежащи на дъщерно дружество на държавната енергийна компания на Индонезия "Пертамина" - все още се намират в Персийския залив в очакване да преминат през протока, заяви говорител на компанията.

Индонезийското правителство и неговото посолство в Техеран са започнали разговори с иранското правителство, което е реагирало положително на искането на Индонезия да позволи на нейните танкери да преминат безопасно през протока, заяви говорителят на външното министерство Уахд Набил Ахмад Мулачела.

„Посолството на Иран в Джакарта съобщи за благоприятното отношение на иранското правителство към безопасното преминаване на корабите на "Пертамина" през Ормузкия проток", каза той.

"Пертамина" ще предприеме определени подготвителни действия в отговор на „положителния" отговор на Техеран, добави той, включително като гарантира, че екипажите са готови и застраховани.

„Министерството на външните работи и посолството на Индонезия в Техеран ще продължат да координират действията си с всички заинтересовани страни, за да гарантират безопасното преминаване на корабите на "Пертамина" през Ормузкия проток", заяви той.

Според представител на собственика на корабите, компанията "Пертамина интернешънъл шипинг" корабът "Петрамина прайд" превозва суров петрол за вътрешна употреба, докато „Гамсуноро" транспортира гориво за снабдяване на външни клиенти. Той добави, че приоритетът на компанията е да гарантира безопасността на екипажите, както и сигурността на корабите и техния товар.

Тайланд също заяви днес, че е постигнал споразумение с Иран за осигуряване на „пълна безопасност" при преминаването на неговите петролни танкери през Ормузкия проток, съобщи премиерът Анутин Чарнвиракул на пресконференция, пише БТА.