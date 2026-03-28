България и Турция търсят общ език за кризите в региона

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският ѝ колега Хакан Фидан обсъдиха днес възможностите за подобряване на отношенията между България и Турция и партнирането по геополитическите въпроси на среща в Истанбул.

„С външния министър на Република Турция Хакан Фидан днес проведохме много откровен и продуктивен разговор, в който акцентирахме върху възможностите за подобряване на взаимоотношенията между България и Турция, утвърждаването на добросъседските отношения, както и партньорството по регионалните и геополитическите въпроси", заяви специално за БТА служебният министър на външните работи Надежда Нейнски след срещата, която проведе с турския външен министър Хакан Фидан.

Министър Нейнски е официален гост на Международния форум за стратегически комуникации „StratCom Summit 26", който се провежда вчера и днес в Истанбул.

Двамата министри разговаряха близо час.

„Говорихме много подробно за сегашната геополитическа ситуация. Турският външен министър сподели оценките на турската страна за приключване на войната в Иран и възможностите да се постигне мир, който да даде гаранции, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие, че няма да представлява заплаха за съседите си и за света като цяло. Разговаряхме и по перспективите, свързани със световната икономика, повишаването на цените на петрола заради блокирането на Ормузкия проток, как турската страна вижда бъдещето на Иран и какво очаква да се случи там", каза министър Нейнски.

Тя посочи, че от регионалните проблеми са акцентирали на необходимостта от по-голяма свързаност между България и Турция, от гледна точка на състоянието на общите гранични контролно-пропускателни пунктове, партньорството по граничния контрол и защитата на границите от нелегалната миграция, както и за идеята при възникване на конфликти мигрантските потоци да се държат близо до границите, за да може да се върнат след приключване на конфликта.

„Турският външен министър се ангажира да помогне за разрешаване на проблема около един парцел в Одрин, който е на България, но нямаме разрешение за ползването му. Той се ангажира да ни помогне да решим проблема. Обсъдихме и въпроса около предстоящото откриване на граничния контролно-пропускателен пункт северно от българо-турския ГКПП Капъкуле Норд, за което ние направихме предложение на турската страна. Ние подкрепяме модернизацията на контролнопропускателните пунктове по нашата обща граница и очакваме отговор от турската страна на нашето предложение", допълни тя.

Състоя се и среща с ръководителя на турската Дирекция по комуникации към президентството проф. д-р Бурханеттин Дуран, който връчи символа на Международния форум „StratCom Summit 26".

Министър Нейнски посети днес и българската екзархия в Истанбул и се срещна и разговаря с цариградските българи.

В Истанбул продължава работата на форума, в който участват водещи политици, дипломати, експерти и представители на медиите от около 40 държави и редица международни организации, за който БТА информира и вчера.

Основната тема на форума, който се провежда за пети път в Истанбул, е „Разрушаване на международната система: кризи, наративи и търсене на ред".

В изказване днес от трибуната на форума министърът на външните работи Хакан Фидан заяви, че войната, започната от атаката на САЩ и Израел срещу Иран, е засегнала целия свят.

„Тази безсмислена война трябва да приключи", посочи той. Потвърждавайки подкрепата на Турция за дипломацията, министър Фидан подчерта необходимостта от започване на преговорния процес възможно най-скоро.

Във форума участва и служебният министър Найден Тодоров. Предстои негово участие като лектор днес в панела „Преосмисляне на меката сила: влияние и граници в условията на глобален разрив". Освен министър Тодоров, в този панел ще участват г-жа Ипек Текдемир, съветник по стратегически комуникации и политики, Белгия; Кубаничбек Омуралиев, посланик, генерален секретар на TDT; Клаус Юргенс, мениджър, Economyfirst Limited, Лондон; д-р Нанси Сноу, гостуващ професор по научна дипломация и медиация, университет Башкент, Тюбитак; Мьонгмук Лим, автор, списание RIO, Южна Корея, пише БТА.