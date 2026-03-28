Два индийски танкера за втечнен газ преминават през Ормузкия проток

Два танкера с втечнен природен газ (LPG), плаващи под индийски флаг – „BW Elm" и „BW Tyr", преминават през Ормузкия проток на път за Индия, показват данни за проследяване на кораби, цитирани от Ройтерс.

Преминаването им се осъществява на фона на сериозно напрежение в региона, след като военните действия на САЩ и Израел срещу Иран доведоха до рязко ограничаване на корабоплаването през ключовия воден път. Иран заяви тази седмица, че „невраждебни кораби" могат да преминават през протока при координация с властите.

Според данните двата танкера са достигнали източната част на Ормузкия проток, след като са преминали през Персийския залив.

Индия постепенно изтегля блокирани доставки на втечнен газ от региона. До момента са преместени четири танкера.

Към петък около 20 кораба под индийски флаг, включително пет танкера за втечнен пропан-бутан, остават блокирани в Персийския залив, съобщи представител на индийското министерство на корабоплаването. Част от тях все още се намират в западната част на Ормузкия проток.

Индия, която е вторият по големина вносител на втечнен пропан-бутан в света, е изправена пред сериозен недостиг, като правителството вече ограничава доставките за индустрията, за да гарантира снабдяването на домакинствата.

През миналата година страната е потребила 33,15 млн. тона втечнен пропан-бутан, като около 60 на сто от нуждите са покрити чрез внос, основно от Близкия изток, пише БТА.