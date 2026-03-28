ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протести и в Париж срещу войната в Иран и политика...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22560141 www.24chasa.bg

Протестират в Рим срещу войните под надслов "Не на кралете"

Рим Снимка: СНИМКА: Виолина Христова

В Рим за днес е планирано голямо шествие под наслова "Не на кралете". Под почти идентичен наслов днес в САЩ се провеждат също демонстрации срещу политиката на американския президент Доналд Тръмп.

Шествието ще започне от "Площада на Републиката" в Рим и ще свърши на площада пред базиликата "Сан Джовани ин Латерано", като ще премине през основни пътни артерии в столицата. Протестът ще е срещу войните и срещу превъоръжаването, предава БТА.

Организаторите на демонстрацията казват, че такива шествия ще има и във Великобритания.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)