Повече от месец иранците са без интернет, хиляди онлайн фирми фалират

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири седмици след началото на прекъсването на интернет в Иран по-голямата част от иранците остават откъснати от неправителствените източници на новини и имат ограничен контакт с останалата част от света.

Според „Нетблокс", базирана в Лондон специализирана организация за глобално наблюдение на интернет, точно преди един месец Иран бе потопен в „дигитална тъмнина", когато властите „прекъснаха достъпа до глобалния интернет", пише БТА.

Блокирането остава в сила, „нарушавайки правото на иранците да комуникират и да бъдат информирани", написа „Нетблокс" в социалната платформа „Екс". Сегашното блокиране на интернет в Иран е най-дългото постоянно прекъсване в историята на страната до момента.

От първоначалните израелски и американски удари срещу Иран на 28 февруари повечето иранци имат достъп само до ограничен вътрешен интранет, който съдържа единствено одобрено от иранските власти онлайн съдържание.

За разлика от тях, малка част от военните и управляващите продължават да използват интернет без ограничения. Иранските медии също публикуват новините си в платформите „Телеграм" и „Екс", които са блокирани в Иран.

Онлайн търговията в страната спадна почти до нула на практика поради прекъснатите комуникации, засегнати са стотици хиляди фирми. Много търговци разчитат на използването на социални платформи като „Инстаграм", например, за да популяризират своите продукти и услуги.