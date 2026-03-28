Над 20 000 унгарци събират пари за бивш полицай, разкрил тайна операция срещу опозицията

Над 20 000 души участваха днес в кампания за набиране на средства в подкрепа на Бенце Сабо - бивш унгарски полицай, който разкри тайна операция, насочена срещу опозицията в страната, само две седмици преди парламентарните избори на 12 април.

Този случай, наречен „Орбангейт" от лидера на опозицията Петер Мадяр, начело на партията ТИСА, предизвиква силно възмущение в страната. Мадяр, чиято партия води в социологическите проучвания, го определя като най-сериозния скандал в областта на националната сигурност от прехода към демокрация през 1990 г. досега, пише БТА.

Във видео, публикувано в четвъртък и гледано над два милиона пъти, Бенце Сабо твърди, че е открил доказателства, че вътрешните разузнавателни служби са се опитвали да проникнат в информационните системи на ТИСА поне от 2025 г. Правителството признава съществуването на тайна операция, но уверява, че тя предшества създаването на партията ТИСА и е била насочена срещу „украински шпиони".

На власт от 2010 г., националистът Виктор Орбан от своя страна обвинява своя съперник, че е „марионетка" на Брюксел и Киев, като без доказателства твърди, че има украинска намеса в предизборната кампания.

Финансовата мобилизация в подкрепа на Сабо беше впечатляваща. Кампанията, стартирана в петък вечерта на платформата 4fund.com от неговия брат, първоначално имаше за цел да събере 12 500 евро. За по-малко от 24 часа сумата достигна почти 600 000 евро.

Член на елитно звено за борба с киберпрестъпността, специализирано по-специално в случаи на детска порнография, Сабо обяснява, че подозренията му произтичат от разследване, проведено през юли миналата година. То е било свързано с двама унгарци, уж заподозрени, че са искали да заснемат непълнолетни с помощта на скрита камера. Сабо обаче установил, че двамата заподозрените са ИТ експерти, свързани с ТИСА, като един от тях е бил принуден от неизвестни лица да помогне за хакването на партията.

Бившият полицай заявява, че по време на разследването е бил подложен на "необичайни намеси" от страна на разузнавателните служби и че неговите началници не са му позволили да разследва операцията срещу опозицията. Той стига до извода, че специално звено на вътрешното разузнаване, под прякото ръководство на министър или държавен секретар, е насочено срещу опозицията.

Разследващият казва, че е подал сигнал, като е споделил цялата информация с разследващата медия Direkt36, която публикува в сряда статия с подробности по случая. За по-малко от 24 часа той е бил уволнен, полицията е извършила обиск в дома му и той е бил обвинен в злоупотреба с власт, съобщава разследващата медия, позовавайки се на неговия адвокат.