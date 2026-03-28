Мъж се опита да взриви самоделна бомба пред клон на американска банка в Париж

Заподозрян в Париж е бил арестуван, след като е направил опит да взриви самоделно взривно устройство пред клон на Bank of America, съобщава "Дейли Мейл".

Предполагаемият терористичен акт е бил предотвратен в ранните часове на тази сутрин, когато мъж е забелязан пред банката. Той се опитвал да задейства взривно устройство на улица „Рю дьо ла Боеси" – една от основните улици в Париж.

Устройството, състоящо се от 5-литров прозрачен контейнер, пълен с неидентифицирана течност, и заряд от приблизително 650 грама експлозивен прах, е било иззето от френската полиция. Френски медии съобщават, че предполагаемият извършител е бил придружаван от още едно лице, което е избягало от мястото.

По време на полицейския разпит мъжът е заявил, че е бил оставен с автомобил пред сградата на Bank of America.

Очаквайте подробности!