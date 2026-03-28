Откриха тялото на водолаз, изчезнал преди седмица до Атина

Властите откриха тялото на 34-годишен водолаз в „Дяволския кладенец" – опасно подводно място край южното предградие на Атина Вулиагмени, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Специализирани водолази, които се занимават с гмуркане в пещери, извадиха тялото на около 30 метра дълбочина, като използваха въжета, за да се ориентират в силните течения и пещерните образувания, пише БТА.

Мъжът, който е бил опитен водолаз и пилот, изчезнал миналата неделя, докато се гмуркал на това място с приятел.

Тялото му било открито в сряда, но не е било възможно да бъде извадено веднага заради опасните условия.