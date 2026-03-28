Иран: Атакувахме две военни убежища на САЩ в Дубай

Въоръжените сили на Иран заявиха в събота, че са атакували две убежища в Дубай, където американски войници са се укривали, след като са напуснали военни бази, пише Тurkiyetoday.

„През последните часове бяха идентифицирани две укрития в Дубай, където се криеха американски войници. В първото е имало повече от 400 души, а във второто – над 100. И двете локации бяха поразени от прецизни ракети и дронове на смелите войници от военновъздушните и военноморските сили на IRGC, като са причинени тежки загуби", заяви подполковник Ебрахим Золфагари, говорител на „Хатам ал-Анбия", в изявление, разпространено от иранските държавни медии.

Иран твърди още че е атакувал американски кораб край Салала.

„Логистичен кораб, подпомагащ агресивната армия на САЩ, беше атакуван от въоръжените сили на Ислямска република Иран на значително разстояние от пристанището Салала в Оман", твърди Золфагари.

Официалната информационна агенция на Оман съобщи по-рано в събота, че пристанището Салала е било атакувано от два дрона, като е ранен един чуждестранен работник и е повреден един от крановете.

Золфагари добави, че Иран уважава националния суверенитет на Оман. „Както вече заявихме, националният суверенитет на братската и приятелска държава Оман се уважава от Ислямска република Иран", каза той.

Оман е ключов посредник между САЩ и Иран в три кръга от ядрени преговори, проведени в седмиците преди началото на войната. По-рано този месец Оман заяви, че САЩ са „загубили контрол над собствената си външна политика" и обвини Израел, че е убедил американския президент Доналд Тръмп да започне война с Иран.





