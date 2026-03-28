ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Баща намушка и уби 13-годишния си син, рани жена си и дъщеря си в Германия

Момче на тринадесет години е починало, след като е било намушкано

Момче на тринадесет години е починало, след като е било намушкано в западногерманския град Витен, съобщи полицията, цитирана от ДПА. Органите на реда добавиха, че бащата на момчето е задържан като заподозрян извършител на престъплението, пише БТА.

Майката на момчето и 9-годишната му сестра са тежко ранени, съобщи говорител на полицията.

Той посочи, че „спорът е започнал в жилищна сграда, след което е продължил на улицата, където момчето е починало въпреки незабавната медицинска намеса".

Сестра му и майка му са били прегледани от лекари от спешна помощ на място, преди да бъдат преместени в болница.

Органите на реда съобщават, че „няма повече подробности за мотива". Започнало е разследване на убийството.

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда.

Районът пред сградата е отцепен, докато полицията изчаква екип от криминалисти като част от разследването.

Момче на тринадесет години е починало, след като е било намушкано

