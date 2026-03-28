Полицаи нахлуха в хотелската стая на италианска евродепутатка, проверяват я преди протеста в Рим

Италианската евродепутатка Илария Салис, представителка на лявоекологичното опозиционно движение "Съюз Зелени Левица", е била подложена на превантивна полицейска проверка, докато е била в хотел в Рим.

Салис разказа, че е била събудена днес от двама полицейски служители. Тя се е идентифицирала веднага, но полицаите са стояли почти час, преди да си тръгнат, пише БТА.

Става дума за случай с изключителна тежест, който е още по-сериозен, защото се е случил само няколко часа преди голямата демонстрация днес в Рим, заявиха сълидерите на партията, от която е Илария Салис - Анджело Бонели и Никола Фратояни.

„Недопустимо е в Италия депутат да бъде подлаган на превантивни проверки. Правителството на премиерката Джорджа Мелони ли е решило да подлага на контрол опозиционните парламентаристи? Все още не сме станали Унгария на Виктор Орбан и не възнамеряваме да станем. По този случай настояваме за ясни обяснения от вътрешния министър Матео Пиантедози, казват Бонели и Фратояни.

Те казват и, че са провели днес среща с началника на полицията в Рим Роберто Масучи, за да получат разяснения относно превантивната проверка, на която е била подложена Салис. Масучи категорично изключил тази проверка, която според медиите е била свързана със сигнал в Шенгенската система, подаден от Германия в началото на март, да е имала връзка с днешната демонстрация.

Според Бонели и Фратояни случилото се е с изключителна тежест и нарушава член 68 от конституцията на Италия, както и конституционните гаранции на италиански евродепутат. „Искаме от министър Пиантедози и от правителството да обяснят защо не са се намесили пред германското правителство, за да защитят правомощията на един парламентарист", казват Бонели и Фратояни. „Във всеки случай настояваме правителството да ни каже какви действия възнамерява да предприеме спрямо германските власти за защита на конституционните гаранции на Илария Салис", допълват те.

„Независимо дали е имало сигнал от друга държава или не, парламентарният имунитет на г-жа Салис е бил нарушен, още повече че е извършена превантивна проверка, чийто характер не е ясен", подчертава пред АНСА адвокатът Еудженио Лоско, защитник на евродепутатката. Той уточнява, че „няма данни Салис да е замесена в текущи разследвания в Германия". „Съществува подозрение, че политическият климат и новите мерки, разширяващи превантивните правомощия на полицията, може да са повлияли на проверката", казва Лоско.

Самата Салис дефинира Италия като "режим". "Не трябва да се поддаваме на сплашване", допълни тя. Според Салис проверката й е бил пряко свързана с демонстрацията днес в Рим. Неотдавна италианското правителство прие постановление, в което се предвижда превантивна проверка на лица, за които има съмнения, че ще участват в демонстрации и там биха могли са подстрекават към безредици.

Илария Салис е левичарка, която беше арестувана в Унгария по подозрения за нападение срещу крайнодесни активисти. След като престоя там в ареста при условия, които тя описа като сурови и след като беше докарвана в съдебната зала, окована с вериги, тя беше пусната под гаранция. Междувременно кандидатурата й за евродепутат беше издигната от "Съюз Зелени Левица" и тя беше избрана на евровота през юни 2024 г. Това й издейства имунитет, но породи възражения от страна на унгарския премиер Виктор Орбан, с когото Мелони поддържаше близки отношения. Смята се, че случаят със Салис е осуетил обединението на десните партии на Мелони и на Орбан в едно и също европарламентарно семейство в ЕП.

Салис критикува политиките на Мелони и е чест участник в антиправителствени протести, припомнят италиански медии.