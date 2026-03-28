Атакуваха с дрон дома на президента на Кюрдистан

Протести и в Париж срещу войната в Иран и политиката на Тръмп

Протести срещу войната в Иран и политиките на Тръмп има днес в Париж, Рим и Лондон Снимка: Ройтерс

Протест срещу войната в Иран и срещу политиките на американската администрация се организират днес в Париж, като наслова му е "Не на кралете".

Под идентичен наслов протестна акция има в Рим и в Лондон. Под сходен лозунг "Без крале" ще има протестна мобилизация и в редица американски градове срещу политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.

Кадри на световната агенция от френската столица показват демонстрантка, дегизирана като Статуята на свободата в Ню Йорк и куче, разкрасено с плакат, на който пише: "Кучета срещу Тръмп". Протестиращи носят и плакати, чрез които се обявяват срещу политиките на администрацията на Тръмп срещу многообразието. На някои плакати на демонстратите има и критики срещу американската Агенция за имиграционен и митнически контрол.

По-рано днес бе съобщено, че в Париж е бил осуетен атентат пред клон на "Банк ъв Америка", а разследването е поверено на отдела за борба с тероризма към парижката полиция.

Четете още

Още от Европа

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)