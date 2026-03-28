Турският външен министър: „Незаконните удари" срещу Иран тласкат региона към по-голяма война

Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес, че „незаконните удари" срещу Иран тласкат региона към ръба на по-голяма война, подхранвана от „непрекъсната израелска ескалация".

При откриването на втория ден на Международния форум за стратегически комуникации „StratCom Summit 26" в Истанбул, Фидан подчерта, че „отхвърляме всеки сценарий, който въвлича държавите от региона в опустошителен конфликт", предава БТА.

„Действията на Иран, които засягат страните от Залива, носят точно този риск. Нека бъдем ясни. Това може да е война, избрана от Израел, но цял свят плаща цената", допълни той.

Фидан заяви, че с продължаването на конфликта геополитическите и икономическите усложнения се увеличават с тревожна скорост.

„Още от първия ден Турция се противопоставя на тази опасна посока", подчерта той.

„Това е война, създадена за политическото оцеляване на (израелския премиер Бенямин) Нетаняху, но за съжаление тежестта ѝ пада върху останалата част от света", каза външният министър и предупреди, че кризата може да остави трайни белези не само в градовете, но и в сърцата и умовете на хората в региона.

Той подчерта, ч има само един възможен изход - деескалация и дипломация.

„Ние (Турция) изразихме силното си противопоставяне на разширителната политика на Израел, особено на последната му агресия срещу Ливан. За да превърнем тези усилия в действия, продължаваме постоянния диалог на високо равнище. Нашата цел е да начертаем конкретни стъпки, за да сложим край на този конфликт възможно най-скоро", отбеляза той. „Тази безсмислена война трябва да приключи. Преди да настъпи още по-голямо разрушение, преди да се зародят по-дълбоки вражди, преди световната икономика да понесе необратими щети. Каналите за диалог трябва да останат отворени и процесът на преговори, насочен към резултати, трябва да започне бързо", добави още Фидан.

