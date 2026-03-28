Египет бави изпълнението на големи държавни проекти, за да намали консумацията на гориво и дизел

Египет ще забави с два месеца изпълнението на част от големите държавни проекти, свързани с висока консумация на гориво и дизел. Целта е да ограничи разходите и рационализиране на потреблението, заяви премиерът Мостафа Мадбули.

Мярката е част от пакет действия за справяне с икономическите последици от конфликта с Иран, който доведе до повишаване на цените на енергията и оказва натиск върху публичните финанси на страната, пише БТА.

От днес в страната влиза в сила и друга мярка - ограничения за работното време на кафенета, ресторанти и магазини заради нарастващите цени на енергията. Мярката бе обявена по-рано и засега ще важи един месец.

По данни на финансовото министерство разходите за обслужване на държавния дълг се очаква да нараснат с около 5 процента през следващата фискална година, съобщи междувременно министърът на финансите Ахмед Кучук.

Властите в Кайро се стремят да ограничат ефекта от по-високите енергийни разходи върху бюджета и икономическата активност чрез временни мерки за оптимизиране на разходите и управление на ресурсите.