Моден агент се молил на Епстийн да спи с негови клиентки, казал му че са "бизнес ориентирани секс машини"

Американският моден агент Рамзи Елкхоли е запознавал жени на възраст между 18 и 19 години с Джефри Епстийн и е молил финансиста да прави секс с тях, според имейли, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Елкхоли е изпратил стотици съобщения на Епстийн между 2009 и 2019 г., в които е обсъждал телата на жените, отношението им към секса и възможности за срещи чрез модни и бизнес контакти, включително с Victoria's Secret и Vera Wang. Той също е предлагал на финансиста да инвестира в модни агенции, модни списания и конкурси в Бразилия. Обосновал е предложенията си с това, че така се постига "по-лесен достъп до жени".

Самият Елкхоли твърди, че не е бил част от вътрешния кръг на Епстийн и го е срещал само 10–12 пъти за десет години. Той също казва, че не е знаел за сексуалните злоупотреби на финансиста и съжалява за езика, използван в имейлите, пише Би Би Си.

Имейлите разкриват, че Елкхоли е предлагал на Епстийн да се срещне с млади жени, включително известната казахстанска моделка Руслана Коршунова, която е посетила карибския остров на Епстийн през 2006 г., когато е била на 18 години. Коршунова умира през 2008 г. след падане от балкон на деветия етаж на сграда в Ню Йорк. Смъртта е определена като самоубийство.

Елкхоли е обсъждал различни жени в имейлите. Описва някои от тях като „бизнес ориентирани секс машини". Някои имейли включват призиви към Епстийн да „пробва" жените в леглото, като Елкхоли твърди, че е имал съгласието на жените, за които пише. Той също е планирал и организирал срещи между модели и контакти на Епстийн във фешън индустрията.

През 2016 г. Елкхоли предлага различни идеи за модни конкурси и събития в Бразилия, включително конкурс с 200 000 момичета, които да могат да пътуват до САЩ, Париж или Карибите. В последните имейли между Елкхоли и Епстийн през 2019 г. двамата обсъждат довеждането на рускиня в САЩ, но три месеца по-късно Епстийн е арестуван за втори път.