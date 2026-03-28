Еврокомисарят Марта Кос: Властта и опозицията в Черна гора трябва да си сътрудничат

Властта и опозицията в Черна гора трябва да си сътрудничат по европейския път. Това заяви европейската комисарка по разширяването Марта Кос, като посочи, че напрежението, което Брюксел вижда, не е добро, предаде БТА.

В интервю за радио-телевизия Никшич Кос каза, че Черна гора е в последната фаза на преговорите с Европейския съюз, но има още много предизвикателства, които трябва да бъдат решени преди влизането.

По думите ѝ, въпреки че Черна гора е започнала работа по европейската интеграция през 2012 година, истинската работа е започнала преди четири години.

Кос подчерта, че визията на всички политици трябва да бъде сътрудничество по европейския път.

„Постигнали сте много, но работата още не е свършена. Трябва да се съсредоточите върху изграждането на демократични институции и върховенството на закона. Това не е само проект на правителството и парламента, а изисква сътрудничество от всички – и от опозицията, и от гражданското общество", каза Кос.

Тя добави, че напрежението, което Брюксел вижда, не е добро, но няма друг път освен общото сътрудничество.

Кос подчерта, че влизането на Черна гора в ЕС не е само въпрос на изпълнение на технически критерии и глави, а и на включване на хората и местните общности.

Тя обърна внимание на значението на проекта „Европейска столица на културата", който свързва хората и дава възможност на по-малко познатите региони да се развиват, като посочи, че чрез този проект Никшич ще стане разпознаваем в цяла Европа.