Атакуваха с дрон дома на президента на Кюрдистан

Нечирван Барзани КАДЪР: Екс/@IKRPresident

Домът на президента на автономния район Кюрдистан в Ирак Нечирван Барзани рано тази сутрин бе атакуван с дрон, предаде Ройтерс.

Иракските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и още един дрон близо до база на кюрдските сили пешмерга, отговорни за сигурността в кюрдския район, в град Духок, пише БТА.

Министър-председателят на Ирак Мохамед Шия ас Судани осъди атаката срещу жилището на Барзани и разговаря с него по телефона, съобщи канцеларията на премиера в Багдад. Судани разпореди да се сформира съвместен екип, който да разследва нападенията с дронове и да установи кой стои зад тях.

Откакто избухна американско-израелската война срещу Иран започнаха да се извършват въздушни атаки и срещу обекти на подкрепяната от Иран шиитска коалиция "Сили за народна мобилизация", както и кюрдските сили пешмерга. Иракската армия обвинява САЩ и Израел за тези нападения.

Подкрепяните от Иран въоръжени групировки също така предприеха атаки срещу военни бази на САЩ в Ирак, както и срещу американското посолство.

