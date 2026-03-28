Уганда: Може да се включим във войната с Иран на страната на Израел

Началникът на армията на Уганда предупреди, че въоръжените сили на африканската страна биха могли да се включат във войната в Иран на страната на Израел, след като публикува серия изявления в социалните мрежи, които станаха вирусни тази седмица.

Генерал Мухози Кайнеругаба - син на президента на Уганда Йовери Мусевени, който е спряган за вероятен негов наследник, прекара тази седмица в публикуване на множество постове в "Екс" в подкрепа на Израел, пише Fox News.

„Стоим на страната на Израел, защото сме християни", написа той, добавяйки в друг пост: „Уганда е Давид, който светът забрави и пренебрегна. Ще победим гиганта, Голиат." Кайнеругаба започна кампания си в социлните мрежи с думите: „Искаме войната в Близкия изток да приключи сега. Светът е уморен от нея. Но всякакви разговори за унищожаване или побеждаване на Израел ще ни вкарат във войната. На страната на Израел!"

We want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On the side of Israel! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 25, 2026

Уганда разполага с 45 000 активни военни в Силите за отбрана на народа на Уганда (UPDF) и около 35 000 резервисти, според Министерството на отбраната. Смята се, че армията разполага с приблизително 240 танка и над 1 000 бронирани бойни машини.

Нацията е силно ангажирана и в конфликти в други страни. Нейните войници участват в мисия на Африканския съюз срещу ислямистката групировка ал-Шабаб в Сомалия. Армията ѝ все още оперира и в източната част на Демократична република Конго срещу терористичната група ADF, свързана с „Ислямска държава".

Въпреки че Иран не е известен с интереси в Уганда, той е обвиняван в тайни операции в съседна Кения и Танзания, включително управление на контрабандни мрежи и извършване на спорни дипломатически и икономически действия с неясни мотиви в региона. Въпреки че Уганда няма излаз на море, страната се смята за предпазлива спрямо стратегическите интереси на Иран да придобие присъствие в регионалните води на Индийския океан и Червено море.

В друг пост генералът заяви: „Израел беше с нас, когато бяхме никои през 80-те и 90-те години. Защо да не я защитим сега, когато нашият БВП е 100 милиарда долара? Един от най-големите в Африка."

Исторически Израел е обучавал силите на Уганда, включително и генерала. Разбира се, Уганда поддържа силно стратегическо партньорство с Израел, с близки връзки в областта на сигурността и разузнаването.

Не винаги е било така. През 1976 г., когато диктаторът Иди Амин агресивно се противопоставяше на Израел, четирима терористи отвлякоха полет 139 на Air France от Тел Авив към Франция. Самолетът беше пренасочен към летището в Ентебе, Уганда. През нощта на 3 юли 1976 г. Израелските отбранителни сили (IDF) проведоха дългосрочна спасителна мисия, първоначално наречена Операция „Гръмотевица", за да освободят 106 предимно израелски заложници. Мисията беше преименувана ретроспективно на Операция „Йонатан" след като лидерът на мисията, подполковник Йонатан „Йони" Нетаняху, по-големият брат на настоящия израелски премиер, беше убит от угандски снайперист по време на рейда. Израелските войници успяха в спасителната операция, но четирима заложници, седем отвлечени и 45 угандски войници бяха убити.

Кайнеругаба обяви, че като допълнителен жест на добра воля към Израел възнамерява да издигне статуя на Йонатан Нетаняху на точното място на летището в Ентебе, където той падна. Тази седмица Кайнеругаба публикува снимка на статуята в "Екс", наричайки я „поглед отвътре".