Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинска ракета е поразила голяма руска петролна рафинерия в Ярославска област, която влиза в състава на Централния федерален окръг на Русия, предаде Ройтерс.

В изявлението се посочва, че атаката, извършена през изминалата нощ, е предизвикала пожар в рафинерията, която е от ключово значение за логистиката на руската армия, пише БТА.

По-рано днес губернаторът на Ярославска област Михаел Евраев съобщи за дете, убито при украински удар с дрон. Той написа в "Телеграм", че при удара са били ранени трима души и че са били са нанесени щети по жилищни сгради, както и по търговски обект.

Ройтерс отбелязва, че твърденията на двете страни за атаките срещу Ярославска област не са проверени чрез независими източници.