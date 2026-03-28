ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спор между двама мъже прерасна в масова атака срещ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22560707 www.24chasa.bg

Украинска ракета е поразила голяма руска петролна рафинерия в Ярославска област

4956
Ракета. Снимка: Twitter/@GlasnostGone

Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинска ракета е поразила голяма руска петролна рафинерия в Ярославска област, която влиза в състава на Централния федерален окръг на Русия, предаде Ройтерс.

В изявлението се посочва, че атаката, извършена през изминалата нощ, е предизвикала пожар в рафинерията, която е от ключово значение за логистиката на руската армия, пише БТА.

По-рано днес губернаторът на Ярославска област Михаел Евраев съобщи за дете, убито при украински удар с дрон. Той написа в "Телеграм", че при удара са били ранени трима души и че са били са нанесени щети по жилищни сгради, както и по търговски обект.

Ройтерс отбелязва, че твърденията на двете страни за атаките срещу Ярославска област не са проверени чрез независими източници.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)