САЩ разполагат 3500 войници в Близкия изток на фона на слуховете за иранска инвазия

Около 3500 американски моряци и морски пехотинци на борда на кораба „USS Tripoli" пристигнаха в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ (CENTCOM) на 27 март, съобщи CENTCOM, като Вашингтон продължава да усилва военното си присъствие в региона на фона на опасенията от евентуална сухопътна операция срещу Иран, пише ynetnews.

USS Tripoli, десантен кораб от клас „Америка", служи като флагман на Tripoli Amphibious Ready Group и 31-ва експедиционна единица на морската пехота – комбинирани сили, включващи сухопътни, въздушни и военноморски елементи.

Разполагането включва транспортни и ударни изтребители, както и десантни способности и други тактически средства, предназначени за операции за бързо реагиране.

Пристигането е част от по-широко разгръщане на американски военни сили, свързано с продължаващата война с Иран, като амфибийните сили са способни да провеждат както удари от морето, така и сухопътни операции. Такива единици обикновено се използват за бързо разгръщане, включително за осигуряване на стратегически позиции, евакуации или потенциални атаки срещу крайбрежни цели.

„Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че Пентагонът обмисля разполагането на до 10 000 допълнителни американски сухопътни войски, за да разшири военните възможности на президента Доналд Тръмп, докато той преценява потенциални мирни преговори с Иран.

Според доклада предложеното разполагане вероятно ще включва пехотни подразделения и бронирани превозни средства, които ще се присъединят към около 5 000 морски пехотинци и хиляди парашутисти от 82-ра въздушнодесантна дивизия, които вече са разпоредени в региона.

Все още не е ясно къде ще бъдат разположени допълнителните войски, макар че вероятно ще бъдат разположени на разстояние, позволяващо нанасяне на удари срещу Иран, включително в близост до ключови обекти като остров Харг – важен терминал за износ на петрол край иранското крайбрежие.

Тези действия идват на фона на многократните изявления на Тръмп, че възнамерява да отвори отново Ормузкия проток, с или без подкрепата на съюзниците на САЩ, което поражда опасения за по-нататъшна ескалация на напрежението в един от най-важните енергийни коридори в света.