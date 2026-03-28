Израелски военни убиха 15-годишен палестинец близо до Витлеем

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелски военни убиха 15-годишно палестинско момче близо до Витлеем, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс.

Министерство посочи в изявление, че 15-годишното момче е починало, след като е пристигнало в болницата в критично състояние с огнестрелна рана в корема, пише БТА.

То е било простреляно в бежанския лагер Дейшех по време на израелска военна операция късно снощи, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА.

Израелските военни потвърдиха, че палестинец е бил убит, след като войници са открили огън при прояви на насилие, в които са били хвърляни камъни по тях близо до Витлеем.

В изявлението на израелската армия не се посочва самоличността на убития палестинец, нито се уточнява защо въоръжените сили на Израел са били в района.

Това е третият палестинец, убит на Западния бряг от израелските сили вчера. По-рано УАФА съобщи, че двама палестински мъже са били застреляни от израелските сили.

Западният бряг е свидетел на нарастване на насилието от октомври 2023 г. насам, когато „Хамас" извърши смъртоносна атака срещу Израел от ивицата Газа, при която бяха убити близо 2000 души и бяха отвлечени 251 израелски и чуждестранни граждани.