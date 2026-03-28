Американски сенатори ще посетят Тайван преди срещата на върха на Тръмп със Си Цзинпин

Двупартийна група от четирима сенатори планира да посети Тайван, Япония и Южна Корея през следващите дни. Това е в рамките на пътуване, целящо да укрепи американските връзки, смятани за важни с цел противодействие на господството на Китай в Азия, пише БТА.

Сенаторката Джийн Шахийн от Ню Хемпшър, която е водещият демократ в Комисията по външни работи на Сената, съобщи за пътуването. Към нея ще се присъединят сенаторите Джон Къртис, републиканец от Юта, Том Тилис, републиканец от Северна Каролина, и Джаки Роузън, демократ от Невада. Посещенията им в Тайпе, Токио и Сеул ще предшестват пътуването на президента на САЩ Доналд Тръмп до Пекин през май за евентуалната пренасрочена среща на върха с китайския му колега Си Цзинпин.

Визитата на американските сенатори в Тайван може да привлече вниманието на Китай, който се противопоставя на подобни отношения и ги разглежда като предизвикателство към претенциите му за суверенитет над самоуправляващия се остров. Тайван разчита на подкрепата на Вашингтон за демокрацията си, но последните ходове на Тръмп, като например обсъждането на потенциални продажби на оръжие за Тайван със Си Цзинпин, повдигнаха редица въпроси относно бъдещата посока на политиката на САЩ.

Наблюдатели както в Китай, така и в САЩ смятат, че чрез срещата на върха Си Цзинпин ще се опита да повлияе на Тръмп да смекчи позицията на САЩ относно Тайван.

„Тази двупартийна делегация демонстрира, че ангажиментът на Конгреса на САЩ към тези връзки и партньорства е непоколебим и ще продължи да съществува и след края на която и да е администрация", каза в изявление Шахийн.

За да успокоят азиатските съюзници, американските сенатори планират по време на пътуването си да се срещнат с политически лидери и служители в областта на отбраната.