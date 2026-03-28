ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
След иранската атака с дронове има значителни щети по летището на Кувейт

Самолетът Gulfstream е преминал над България и е кацнал за презареждане на път за летище "Бен Гурион" в Израел СНИМКА: Pixabay

Международното летище на Кувейт беше подложено на иранско нападение с дронове. Нанесени са "значителни" щети на летищната радарна система. Атаката е била масирана.

Засега няма данни за пострадали, информира кувейтската гражданска авиация, пише БТА.

По-късно през деня говорител на кувейтските власти заяви, че атаките са извършени от Иран и негови поддръжници.

Междувременно противопожарната служба на Кувейт заяви, че операцията за потушаване на пожара, избухнал в сряда след въздушен удар по един от резервоарите за гориво на летището, е продължила повече от 58 часа.

Войната в Близкия изток се разширява и Техеран предприе серия от удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени военни бази на САЩ.

Израел от своя страна атакува обекти на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" в Ливан. Йеменските бунтовници хуси обявиха снощи, че са изстреляли залп от ракети по Израел за първи път от началото на войната срещу Иран.

Самолетът Gulfstream е преминал над България и е кацнал за презареждане на път за летище "Бен Гурион" в Израел СНИМКА: Pixabay

