Самолетоносачът "Джералд Форд" се изтегля от Иран, защото еко тоалетните му се повредили

Американският самолетоносач "Джералд Форд" на стойност 13 милиарда долара беше изваден от операции в конфликта с Иран след поредица от проблеми на борда – от еко тоалетни, които не работят, до пожар, който обхвана части от кораба.

"Джералд Форд" – най-големият самолетоносач в света и най-скъпият военен кораб, строен някога от САЩ – може да бъде изваден от строя за срок до една година, според "Ню Йорк Пост".

Корабът с дължина 1106 фута е напуснал Червено море и в момента е акостирал в Крит за ремонт, след като е бил изтеглен от конфликта само две седмици след включването си в операции срещу Иран.

Плавателният съд от години има проблеми, включително постоянни неизправности в санитарната система, които датират поне от 2020 г. Честите запушвания и ремонти са стрували най-малко 4 милиона долара, пише "Дейли Мейл".

„Тези еко тоалетни не са под налягане по същия начин. Те просто не се източват както трябва", казва военноморският експерт Стив Уилс.

Това се случва само дни след като американският президент Доналд Тръмп отправи остри критики към самолетоносача на Великобритания, наричайки го „играчка" и осмивайки решението на Обединеното кралство да изпрати кораби, след като войната с Иран приключи. Главнокомандващият открито критикува липсата на подкрепа от страна на Великобритания за войната му срещу Иран.

„Британците казаха: 'Ще изпратим нашите самолетоносачи' – които, между другото, не са най-добрите, те са играчки в сравнение с нашите – 'ще ги изпратим, когато войната приключи'. Аз казах: 'Чудесно, много благодаря – няма нужда'", заяви Тръмп пред журналисти в четвъртък. Той също така каза, че е „много разочарован" от решението на британския премиер в началото на конфликта да не позволи използването на базата Диего Гарсия за удари срещу Иран.

Проблемите с тоалетните произтичат от вакуумната система за събиране и пренос на отпадни води – високотехнологичен дизайн, заимстван от круизните кораби, който изисква постоянна поддръжка.

Доклад на Сметната палата на САЩ от 2020 г. установява, че системата изисква „тежка" ежедневна поддръжка, като всяко т.нар. „киселинно почистване" струва около 400 000 долара.

Сенаторът от Вирджиния Тим Кейн изрази по-рано този месец тревога относно „постоянните повреди в канализационната система и неизправните перални съоръжения" след продължителното разгръщане на кораба.

Самолетоносачът е действал в Близкия изток в подкрепа на атаките на САЩ срещу Иран, преди да бъде изтеглен.

Кейн предупреди, че ситуацията се отразява тежко на екипажа, като написа до министъра на флота Джон Фелан: „Дълбоко съм обезпокоен от нарастващото психическо и физическо натоварване върху нашите моряци заради това продължително разгръщане и несигурността."

Министърът на отбраната Пийт Хегсет все още не е коментирал публично съобщените проблеми на борда.

Кейн добави, че моряците и техните семейства са „доведени до ръба" от непредсказуемия график и кораб, който въпреки цената си от 13 милиарда долара не осигурява базови условия за живот. Самолетоносачът функционира като „плаващ град" с екипаж от около 4500 души.

Според информацията, флотът е инсталирал нова тоалетна и канализационна система, подобна на тези в търговските самолети, но мащабирана за над 4000 души.

На 12 март корабът е бил засегнат и от пожар в пералното помещение, който е изпълнил няколко секции с дим, повредил е спални помещения и е направил някои жилищни зони неизползваеми.

Смята се, че димът се е разпространил чрез вентилационната система, замърсявайки матраци и спално бельо и правейки някои части практически необитаеми.

Щетите са били толкова сериозни, че се е наложило използването на хеликоптери за транспортиране на пране до други кораби, след като пералните на борда са излезли от строя.

Сенаторът от Роуд Айлънд Джак Рийд заяви, че последствията са тежки, като стотици моряци са били принудени да спят на пода в продължение на дни.

„Казаха ми, че 400 моряци са спали на пода много дни", каза Рийд. „Корабът е в морето почти година, което е огромно натоварване за целия екипаж."

Самолетоносачът е на мисия от около девет месеца, което допълнително засилва опасенията за изтощението на персонала.

Шести флот на САЩ заяви, че корабът остава „напълно боеспособен" и ще премине през оценка, ремонти и снабдяване, въпреки че не е даден конкретен срок.

В момента се води разследване на пожара.

Междувременно ударната група около самолетоносача USS George H. W. Bush се насочва към Средиземно море, за да подкрепи операциите, макар че използва подобна санитарна система.

Според флота самолетоносачът "Джералд Форд" е пристигнал в пристанището Сплит, Хърватия, в събота.