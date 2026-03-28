Спор между двама мъже прерасна в масова атака срещу домове, магазини и коли в Сирия

Спор между двама мъже в християнски град в централната част на Сирия доведе до насилие на религиозна основа, което причини големи щети на домове, магазини и автомобили, напомняйки за религиозното насилие, последвало падането на дългогодишния сирийски лидер Башар Асад преди две години, съобщи Асошиейтед прес.

Атаките в предимно християнския град Ас Сукайлабия в провинция Хама са най-новите, насочени към членове на християнското малцинство в Сирия, много от които са напуснали страната от началото на конфликта преди 15 години, който причини половин милион жертви и внесе дълбоко разделение между населението.

АП не дава повече информация за жертвите при атаките, продължили до ранните часове тази сутрин, по време на които десетки мъже на мотоциклети от близкия сунитски град Калат ал Мадик са нападнали обекти, собственост на християни.

„Преминахме през ужас, страх и паника", каза Лиян Дуеир, чийто магазин за дрехи е бил обстрелван и са били нанесени сериозни щети. Децата му са били ужасени по време на нападението, продължило часове, обяснява той.

Дуеир твърди, че спор между жител на Ас Сукайлабия и друг жител на Калат ал Мадик е довел до идването на десетки мъже от сунитския град, които са нахлули в района и са атакували магазини, домове и автомобили.

„Несправедливо е, че заради спор между жителите на два града е имало сблъсък", смята той.

Друг жител на Ас Сукайлабия, Нафех ал Надер, каза, че млади мъже са разбили портата на къщата му и са ритнали дизелова печка, подпалвайки една от стаите. Те се опитали да подпалят и друга стая, но не са успели, след като съсед се е втурнал за помощ, като е бил ударен с пръчка от един от нападателите.

Правителствените сили доведоха подкрепления в Ас Сукайлабия, за да успокоят насилието. Стотици жители протестираха днес по улиците, настоявайки за отговорност и обявявайки стачка, докато извършителите не бъдат наказани.

След падането на Асад през декември 2024 г. членове на алауитското, християнското и малцинството на друзите в Сирия често са подлагани на нападения от въоръжени мъже, лоялни на новите ислямистки управници на страната. Стотици хора бяха убити, включително алауити в крайбрежния район на Сирия през март миналата година, както и друзи в южната провинция Суейда през юли.

Правителството на сирийския президент Ахмед аш Шараа осъди нападенията срещу малцинствата, но мнозина го обвиняват, че си затваря очите или не е в състояние да контролира въоръжените групировки, които се опитва да обезсили.

По време на конфликта в Сирия, който започна през 2011 г., Ас Сукайлабия бе държан от сили, лоялни на Асад, докато Калат ал Мадик беше държан от бунтовнически групировки, които в крайна сметка свалиха 54-годишното автократично управление на семейство Асад.

Гневът нараства сред много сирийци, след като властите в Сирия забраниха консумацията на алкохол в столицата Дамаск. Забраната засяга и християнските квартали в града, които са известни със своите ресторанти и барове. Християните съставляваха около 10% от 23-милионното предвоенното население на Сирия. Те се радваха на свобода на вероизповеданията при правителството на Асад и заемаха някои високи държавни постове. Първоначално много християни бяха склонни да дадат шанс на новите власти, но ситуацията се влоши през юни след самоубийствен атентат в християнска църква край Дамаск, при който бяха убити 25 души и десетки бяха ранени.