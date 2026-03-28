Световната здравна организация: 9 медици са убити и 7 са ранени при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Генералният секретар на Световната здравна организация съобщи, че 9 медици са били убити и 7 са били ранени при пет атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан.

"В Южен Ливан днес имаше нова трагедия, като 9 медици бяха убити при пет атаки срещу здравеопазването, с което броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51", написа Тедрос Аданом Гебрейесус в социалната мрежа "Екс", предава БТА.

"Екипи от медицински служители, работещи в пет ливански села, днес бяха нападнати, докато изпълняват служебните си задължения на терен", посочи генералният секретар на световната организация.

При нападение в село Зутар ал Шаркия са били убити петима медици, а двама са били ранени, единият от които е в критично състояние. "Още двама медицински работници бяха убити и трима бяха ранени в Кфар Тибнит; един фелдшер загина при нападение срещу здравно заведение в Гандурие и един беше убит при нападение в Джезине. Двама души бяха ранени при атака срещу Кфар Даджал", избори Тедрос.

"Март се оказа вторият най-смъртоносен месец за здравните работници в Ливан, откакто започнахме да следим нападенията срещу лечебните заведения в страната през октомври 2023 г.", добави генералният секретар на СЗО.

"Медицинските работници са защитени от международното хуманитарно право и никога не трябва да бъдат атакувани. Единственият начин да се сложи край на тази трагедия е да се прекратят нападенията срещу здравните заведения ВЕДНАГА!", пише в заключение генералният секретар на СЗО.