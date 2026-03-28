Хутите изстреляха втора ракета към Израел за един ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йеменските хути изстреляха втора ракета към Израел в събота, часове след първата, съобщи източник от израелските служби за сигурност пред CNN. Това бележи по-нататъшна ескалация, след като подкрепяната от Иран групировка обяви включването си в конфликта.

Според източника втората ракета е била крилата. И двете ракети са били прехванати и не са причинили жертви или щети, уточнява представителят на сигурността.

По-рано в събота хутите обявиха, че се включват в продължаващия конфликт в Близкия изток чрез изстрелване на балистична ракета към Израел. Групировката заяви, че е извършила „залп от балистични ракети, насочени към чувствителни израелски военни обекти", което представлява значителна ескалация, пише Тurkiyetoday.

Хутите се включват в начолото на втория месец от военния конфликт между Иран, Израел и Съединените щати.

Участието на съюзниците на Иран в Йемен поражда опасения за прекъсване на глобалните търговски маршрути, особено в Червено море. Корабоплаването през Ормузкия проток вече е сериозно засегнато, като много маршрути се пренасочват към оманското пристанище Салала.

Датската корабна компания Maersk съобщи, че операциите в Салала са били временно преустановени, след като при атака с дрон е бил ранен един работник и е бил повреден кран.

Пакистан, който играе ролята на посредник между представители на САЩ и Иран, ще бъде домакин на среща на външните министри на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад в понеделник. Целта на разговорите е да се намерят решения на кризата.

Последните ракетни атаки подчертават разширяващия се обхват на конфликта, тъй като все повече регионални участници се включват пряко.