ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Хутите изстреляха втора ракета към Израел за един ден

5580
Хутите изстреляха втора ракета към Израел за един ден

Йеменските хути изстреляха втора ракета към Израел в събота, часове след първата, съобщи източник от израелските служби за сигурност пред CNN. Това бележи по-нататъшна ескалация, след като подкрепяната от Иран групировка обяви включването си в конфликта.

Според източника втората ракета е била крилата. И двете ракети са били прехванати и не са причинили жертви или щети, уточнява представителят на сигурността.

По-рано в събота хутите обявиха, че се включват в продължаващия конфликт в Близкия изток чрез изстрелване на балистична ракета към Израел. Групировката заяви, че е извършила „залп от балистични ракети, насочени към чувствителни израелски военни обекти", което представлява значителна ескалация, пише Тurkiyetoday.

Хутите се включват в начолото на втория месец от военния конфликт между Иран, Израел и Съединените щати.

Участието на съюзниците на Иран в Йемен поражда опасения за прекъсване на глобалните търговски маршрути, особено в Червено море. Корабоплаването през Ормузкия проток вече е сериозно засегнато, като много маршрути се пренасочват към оманското пристанище Салала.

Датската корабна компания Maersk съобщи, че операциите в Салала са били временно преустановени, след като при атака с дрон е бил ранен един работник и е бил повреден кран.

Пакистан, който играе ролята на посредник между представители на САЩ и Иран, ще бъде домакин на среща на външните министри на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад в понеделник. Целта на разговорите е да се намерят решения на кризата.

Последните ракетни атаки подчертават разширяващия се обхват на конфликта, тъй като все повече регионални участници се включват пряко.

Хутите изстреляха втора ракета към Израел за един ден СНИМКА: Пиксабей

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

