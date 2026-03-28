Двама иракски полицаи са убити при въздушен удар срещу щаба на "Силите за народна мобилизация" в Мосул

Най-малко двама иракски полицаи бяха убити и двама бяха ранени при въздушен удар срещу щаба на "Силите за народна мобилизация" в град Мосул, предаде Ройтерс.

"Силите за народна мобилизация" представляват коалиция от предимно шиитски паравоенни фракции, които са официално интегрирани към иракските сили за сигурност. Някои от милициите в "Силите за народна мобилизация" са свързани с Иран, пише БТА.

По-рано днес иракските власти съобщиха, че разследват атака с дрон срещу дома на президента на автономния район Кюрдистан в Ирак Нечирван Барзани. Иракските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и още един дрон в град Духок, близо до база на кюрдските сили пешмерга, които отговарят за сигурността в кюрдския район.