Обвиниха двама, дали на бременна жена храна с наркотици, за да направи спонтанен аборт

Двама души в американския щат Айова са обвинени, че са дали на бременна жена лазаня, примесена с наркотични вещества, с намерението да предизвикат спонтанен аборт, съобщиха органите на реда.

35-годишният Матю Уитхоф и съпругата му, 36-годишната Амбър Дена Сноу, са обвинени, че са доставили лазаня, съдържаща оксикодон, на бременната жена. Срещу двойката са повдигнати няколко обвинения, включително разпространение на контролирано вещество и умишлено прекратяване на човешка бременност без знанието и доброволното съгласие на бременната, пише "Гардиън".

Инцидентът е станал през декември 2025 г. Двамата заподозрени са обсъждали отровената лазаня в телефонни съобщения и в разговори със следователи, според съдебни документи.

Сноу е споделяла попечителството над детето си с роднини на жертвата. Детето ѝ е присъствало, когато лазанята е била доставена на нищо неподозиращата жена, като според информацията малолетният е възразил срещу плана.

Проба от лазанята, изследвана в лабораторията на отдела за криминални разследвания в Айова, е дала положителен резултат за оксикодон — мощен опиат.

Шерифската служба на окръг Уинешик и прокуратурата на окръга са започнали разследване през януари, след като са получили сигнал за случая. Съобщава се, че жертвата не е имала никаква представа за опита да бъде прекратена бременността ѝ.

И двамата - Уитхоф и Сноу - се намират в затвора на окръг Уинешик. Сноу е задържана под гаранция от 100 000 долара в брой, а Уитхоф - при гаранция от 38 000 долара в брой или поръчителство.