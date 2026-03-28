Ройтерс: САЩ са унищожили само една трета от военния арсенал на Иран

САЩ са унищожили само около една трета от ракетния и дроновия арсенал на Иран след месец война, чиято цел е да отслаби балистичните способности на страната, пише в доклад на Ройтерс.

Около една трета от ракетите на Техеран са унищожени, а друга една трета вероятно са повредени или скрити в подземни тунели и бункери, се посочва в доклада. Подобна оценка е направена и за дроновия арсенал на страната.

Докладът, базиран на информация от петима души, запознати с американското разузнаване, показва, че макар повечето ирански ракети в момента да са труднодостъпни, страната все още разполага със значителен запас. Това противоречи на изявлението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че Техеран има „много малко ракети", както и на твърденията на други американски официални лица, че войната е елиминирала балистичните способности на Иран.

Иранските власти разглеждат програмата си за балистични ракети като ключово средство за възпиране, особено предвид значителното военно превъзходство на САЩ и Израел, които са в обсега на този арсенал и го възприемат като пряка заплаха.

През последния месец Иран използва балистични ракети и дронове с разрушителен ефект, като продължава да нанася удари по Израел и ключова енергийна и обществена инфраструктура в Персийския залив. Така причинява сериозни щети на световната икономика, пише "Гардиън".

САЩ и Израел заявяват, че отслабването на иранския балистичен потенциал е една от основните цели на войната. Вашингтон е разположил хиляди допълнителни войници в Близкия изток през последните дни, докато администрацията обмисля сухопътна операция на остров Харк с цел повторно отваряне на Ормузкия проток.

Тръмп заяви в четвъртък: „Проблемът с протока е следният: Да кажем, че свършим страхотна работа и унищожим 99% [от ракетите им]. Останалият 1% е неприемлив, защото това е ракета, която може да удари корпус на кораб за милиард долара."

Израел е превърнал ракетните складове и пусковите установки в едни от основните цели на въздушната си кампания в Иран. Според израелските власти са „неутрализирани" 335, или около 70% от ракетните установки на Техеран. Иран е разпръснал своите установки из цялата страна, за да избегне откриване и въздушни удари.

Броят на изстрелванията е намалял, тъй като Израел и САЩ продължават бомбардировките си, но ракети все още успяват да достигнат Израел и държавите от Персийския залив, докато запасите от противоракетни системи също се изчерпват. Израел, САЩ и страните от Залива са изразходвали милиарди и значителни ресурси, за да отблъснат иранските ракетни атаки.

Американски служител, пожелал анонимност, заявява, че е невъзможно да се направи точна оценка на иранския ракетен арсенал, тъй като голяма част от него се съхранява под земята: „Не знам дали някога ще имаме точна бройка."

Според министерството на отбраната на ОАЕ, в четвъртък Иран е изстрелял 15 ракети и 11 дрона към Обединените арабски емирства.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че обширната мрежа от тунели създава допълнителни трудности при унищожаването на иранския ракетен арсенал, но подчерта, че американската армия ще продължи операцията.

„Ние ги преследваме методично, безмилостно и с превъзходство, каквото никоя друга армия в света не може да постигне, и резултатите говорят сами за себе си", заяви той по-рано този месец.