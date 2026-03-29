Гръцката сцена осиротя, почина легендата Маринела (видео)

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела.
„Голямата дама" на гръцката музика издъхна на 28 март 2026 г., след дълга борба за възстановяване. Здравословното ѝ състояние се влоши рязко след инцидента през септември 2024 г., когато тя колабира пред очите на хиляди зрители по време на грандиозен концерт в подножието на Акропола.
Маринела не беше просто певица, а културна институция за Гърция. Кариерата ѝ, продължила над 65 години, премина през всички етапи на гръцката песен – от народното „лайко" до модерните балади. Тя беше първият артист, представил Гърция на Евровизия през 1974 г., и остана символ на женската сила и артистична свобода до последната си поява на сцена.
Министър-председателят и водещи фигури от арт средите определиха кончината ѝ като „край на една златна ера". Почитатели се събират пред дома ѝ в Атина, за да оставят цветя и да почетат паметта на жената, чийто глас бе озвучил радостите и тъгите на няколко поколения.
Очаква се правителството да обяви национален траур, а поклонението да бъде организирано като държавно събитие, за да се даде възможност на хилядите ѝ фенове да си кажат последно сбогом.