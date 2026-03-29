Гръцката сцена осиротя, почина легендата Маринела (видео)

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела.

„Голямата дама" на гръцката музика издъхна на 28 март 2026 г., след дълга борба за възстановяване. Здравословното ѝ състояние се влоши рязко след инцидента през септември 2024 г., когато тя колабира пред очите на хиляди зрители по време на грандиозен концерт в подножието на Акропола.

Маринела през 1974 г. на Евровизия

Маринела не беше просто певица, а културна институция за Гърция. Кариерата ѝ, продължила над 65 години, премина през всички етапи на гръцката песен – от народното „лайко" до модерните балади. Тя беше първият артист, представил Гърция на Евровизия през 1974 г., и остана символ на женската сила и артистична свобода до последната си поява на сцена.

Министър-председателят и водещи фигури от арт средите определиха кончината ѝ като „край на една златна ера". Почитатели се събират пред дома ѝ в Атина, за да оставят цветя и да почетат паметта на жената, чийто глас бе озвучил радостите и тъгите на няколко поколения.

Очаква се правителството да обяви национален траур, а поклонението да бъде организирано като държавно събитие, за да се даде възможност на хилядите ѝ фенове да си кажат последно сбогом.