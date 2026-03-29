Атина с извънреден план за пренасянето на благодатния огън на Велика събота

На фона на ескалиращата нестабилност и драматичните развития в Близкия изток, гръцкото правителство е в готовност с подробен оперативен план за безопасното транспортиране на Благодатния огън до Атина на Велика събота. Предвид сложната геополитическа обстановка, традиционната мисия тази година се превръща в прецизна логистична операция с участието на дипломати и военни.

Министерството на външните работи на Гърция, в тясно сътрудничество с израелските власти и Йерусалимската патриаршия, е осигурило специален „дипломатически прозорец" за държавния самолет. Делегацията, която ще бъде в силно ограничен състав, ще бъде подложена на стриктни протоколи за безопасност още при кацането си на летище „Бен Гурион".

Планът предвижда Светата светлина да пристигне на летище „Елефтериос Венизелос" в Атина в следобедните часове на съботния ден. За разлика от минали години, церемонията по посрещането ще бъде по-обрана, предвид деликатната ситуация в региона. Веднага след кацането, огънят ще бъде разпределен към десетки полети на авиокомпаниите Aegean и Olympic Air, за да достигне до всяко кътче на страната.

Въпреки логистичните предизвикателства, правителствени източници потвърждават, че Гърция няма да прекъсне вековната традиция. От Светия Синод обаче припомнят, че Светата светлина е символ на надеждата, който трябва да обединява, а не да излага на риск човешки животи в зони на конфликт.

В случай на внезапно влошаване на ситуацията със сигурността, Атина разполага и с „план Б", който предвижда използването на военно-транспортни самолети за гарантиране на мисията.