Най-малко 8 млн. се включиха в протестите в САЩ срещу Тръмп

Най-малко осем милиона души са се включили според организаторите в протестите вчера в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Движението "Без крале" обяви, че е имало "повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата". В тях според организаторите са се включили над 8 милиона души.

Американските власти не са предоставили официални данни.

Според "Без крале" броят на участниците е рекордно висок.

За сравнение, протестите, организирани от движението през октомври миналата година, събраха около 7 милиона души, отбелязва ДПА.

Броят на демонстрантите вчера все пак бе малко под прогнозираните приблизително 9 милиона човека.

Протестите се състояха на фона на войната, започната от Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Иран преди един месец. Конфликтът доведе до рязко поскъпване на горивата, което предизвика опасения от икономическа криза.