Най-малко шестима загинали при израелски удари по полицейски пунктове в Газа

Най-малко шестима души бяха убити при израелски въздушни удари по два контролно-пропускателни пункта на полицейските сили на палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местни медици.

Те съобщиха, че сред жертвите е едно дете.

Израелски военни самолети извършиха атаката въпреки сключеното преди повече от пет месеца с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня.

При ударите, нанесени в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, са били убити по трима полицаи и цивилни, включително едно момиче. Четирима души са били ранени, пише БТА.