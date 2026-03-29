Ангел Орбецов: Преговори по същество САЩ - Иран няма, има само послания

„Към момента преговори по същество няма между САЩ и Иран", заяви дипломатът Ангел Орбецов по bTV. По думите му комуникацията между двете страни се осъществява чрез посредници, основно чрез Пакистан, където ключова роля играе фелдмаршал Асим Монир – ръководител на въоръжените сили.

В основата на този непряк диалог стои планът от 15 точки, предаден от президента Доналд Тръмп на Иран, както и отговор от пет точки от иранска страна, допълван впоследствие. Според Орбецов обаче разминаването между двете визии е „много сериозно".

Паралелно с това се наблюдава и разминаване в публичните послания. От една страна американският президент твърди, че преговорите вървят добре и Иран има желание за диалог. От друга – Техеран категорично отрича да има каквито и да било преговори.

Според дипломата това показва преосмисляне на позицията на Вашингтон. Първоначалното искане към Иран е било за капитулация, за да може САЩ и Израел да обявят постигане на целите си. След като това не се случва, 15-те точки се разглеждат като евентуална основа за бъдещи разговори.

Орбецов смята, че САЩ днес не разполагат с реална представа за вътрешните процеси в Иран – за разлика от периода преди Ислямската революция, когато страната е била ключов съюзник и американското присъствие е било значително. Вече близо 45 години Вашингтон няма пряк достъп до динамиката в иранското общество и политическа система според него.