Гърция отключва автоматично сметките на длъжниците от 1 април

От 1 април 2026 г. Гърция слага край на бюрократичните спънки за хиляди граждани и фирми с блокирани банкови сметки. Независимата служба за държавни приходи (ΑΑΔΕ) стартира нова високотехнологична система, която ще премахва запори върху активи и сметки в рамките на часове, а не седмици, както досега.

Новата процедура е изцяло дигитализирана и елиминира нуждата от физическа намеса на данъчни служители. Веднага след като длъжникът погаси задълженията си или сключи споразумение за разсрочено плащане, софтуерът на ΑΑΔΕ ще изпраща автоматично известие до кредитните институции за незабавно деблокиране на средствата.

Една от най-големите новости е въвеждането на динамичен незапорируем лимит. Досега законът защитаваше фиксирана сума (около 1250 евро), но новата система ще позволява на длъжници, които обслужват редовно своите вноски по погасителен план, постепенно да увеличават лимита на разполагаемите си средства. Колкото по-стриктен е платецът, толкова по-голяма част от сметката му ще бъде „отключвана" от алгоритъма всеки месец.

До момента вдигането на запор изискваше данъчен служител физически да изпрати документ до банката, а банков служител – да го обработи. От април 2026 г. комуникацията ще става чрез приложен програмен интерфейс (API) в реално време.

Реформата засяга и т.нар. „запори в ръцете на трети лица". Това означава, че ако държавата е запорирала наеми, вземания от клиенти или търговски договори на длъжника, тези активи също ще бъдат освобождавани автоматично по дигитален път веднага след уреждане на дълга.

„Целта не е просто събираемост, а ликвидност," коментират финансови анализатори. С новата система Гърция се стреми да върне в обращение милиарди евро, които в момента са „замразени" в банковата система поради тромави процедури.

Реформата е част от мащабния план за модернизация на гръцката данъчна администрация, подкрепен от европейските фондове за възстановяване. Очаква се новата мярка да засегне над 1,5 милиона банкови сметки, които в момента са под частичен или пълен запор.