САЩ подготвят продължителни сухопътни операции в Иран

Пентагонът изготвя планове за възможни сухопътни действия в Иран, които могат да продължат седмици, като според официални лица те биха били „значително по-опасни" от първите четири седмици на войната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви наскоро, че все още не е взел окончателно решение, а държавният секретар Марко Рубио подчерта, че изпращането на сухопътни войски не е необходимо. Междувременно 62% от американците се противопоставят на подобен ход. По данни на американски представители, цитирани от The Washington Post при условие за анонимност, всяка операция на сушата няма да представлява пълномащабна инвазия, а по-скоро комбинация от сили за специални операции и ограничени рейдове на конвенционална пехота.

Сред разглежданите варианти са овладяване на остров Харк – основния петролен износен център на Иран – както и операции по крайбрежието на Ормузкия проток с цел унищожаване на оръжия, застрашаващи търговското и военно корабоплаване. Според официални лица условията биха били изключително рискови, като американските сили могат да се сблъскат с ирански дронове, ракети, наземен огън и импровизирани взривни устройства, пише turkiyetoday.

Един от източниците посочва, че евентуалните операции биха продължили „седмици, а не месеци", докато друг оценява продължителността им на „няколко месеца". Говорителят на Белия дом Карълайн Ливит заяви, че задачата на Пентагона е да подготвя варианти за действие, без това да означава, че президентът вече е взел решение.

В същото време администрацията на Тръмп предупреди, че може да ескалира напрежението, ако Иран не се откаже от ядрените си амбиции и не прекрати заплахите срещу САЩ и съюзниците им. По-рано Ливит заяви, че президентът е „готов да отприщи ад", ако Техеран не се съобрази. Самият Тръмп коментира пред репортери на 20 март, че не планира изпращане на войски, като добави, че дори и да го направи, няма да го обяви предварително.

Марко Рубио заяви по време на посещение във Франция, че конфликтът няма да бъде продължителен и че САЩ могат да постигнат целите си без сухопътни сили.

С пристигането на USS Tripoli броят на американските военни в региона достига около 7000 души, включително 5000 морски пехотинци и 2000 десантни части. От началото на конфликта са загинали 13 американски военнослужещи – шестима при самолетна катастрофа в Ирак, шестима при атака с дрон в Кувейт и един при нападение срещу авиобаза в Саудитска Арабия. Над 300 военнослужещи са ранени, като поне 10 са в тежко състояние.

Според последно социологическо проучване 62% от американците са против изпращането на сухопътни войски в Иран, а едва 12% го подкрепят. Близо половината се противопоставят на финансиране на израелската армия, а около 39% са против въздушни удари по цели в Иран или ликвидиране на ирански лидери.

Ескалацията в региона продължава след началото на офанзивата на САЩ и Израел на 28 февруари, при която са загинали над 1300 души, включително върховният лидер Али Хаменей. Иран отговори с атаки с дронове и ракети срещу Израел, Йордания, Ирак и държави от Персийския залив, където има американски военни обекти, причинявайки жертви, щети по инфраструктурата и сътресения на световните пазари и авиацията.