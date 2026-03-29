Вицепремиерът Дин Сюесян се срещна с генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост

На 27 март китайският вицепремиер Дин Сюесян се срещна в Пекин с генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост Дарън Танг, пише КМГ.

По време на разговора им, Дин Сюесян заяви, че защитата на интелектуалната собственост означава защита на иновациите. През 15-ата петилетка (2026-2030) Китай ще продължи да засилва защитата и използването на интелектуалната собственост, ще задълбочи превръщането си в силна държава в тази област, ще подпомага по-добре високото ниво на научно-технологична самостоятелност и ще насърчава висококачественото развитие, посочи той.

Китай също така е готов да засили сътрудничеството със Световната организация за интелектуална собственост, така че то да постигне повече практически резултати, подчерта Дин Сюесян.

Дарън Танг даде висока оценка на постиженията на Китай в сферата на интелектуалната собственост и заяви, че организацията очаква да задълбочи сътрудничеството си с него, да подобри глобалната екосистема за интелектуална собственост и да насърчи по-ефективно технологичните иновации и икономическото развитие.