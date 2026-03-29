Китай подкрепя споразумението на СТО за електронната търговия

Министърът на търговията на Китай Уан Уънтао изрази подкрепа за приемането на споразумението за електронна търговия на Световната търговска организация, за което бяха обявени междинни договорености. Това пише КМГ.
В писмено изявление той подчерта, че споразумението създава глобални правила за дигиталната търговия и ще насърчи по-приобщаващ и устойчив растеж в сектора. Китай подкрепя своевременно му прилагане и очаква СТО да играе по-активна роля в оформянето на бъдещите правила за дигитална търговия.
Междувременно, съвместно изявление в Яунде от съинициаторите на преговорите – Австралия, Япония и Сингапур – обяви създаването на междинни механизми за въвеждане на споразумението.
По време на 14-та Министерска конференция на СТО общо 66 членки, включително Китай, заявиха, че тези договорености ще проправят пътя за влизането му в сила, като паралелно ще продължи работата по включването му в правната рамка на организацията.
Споразумението ще влезе в сила, след като поне 45 държави депозират официално документите си за присъединяване, като се счита за един от най-значимите пробиви на СТО през последните години.