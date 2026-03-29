Рекорден ръст на китайските патенти в Европа

Китайските компании и изследователи засилват присъствието си в Европа, като през 2025 г. са подали рекордните 22 031 заявки за патенти към Европейското патентно ведомство (ЕПВ). Това поставя Китай на трето място сред най-големите източници на патентни заявки за първи път, пише КМГ.

„Броят на заявките се е увеличил с 9,7% на годишна база, което прави Китай най-бързо растящата страна сред първите 10 държави по брой подадени заявки", заяви Роберта Романо-Гьоч, главен директор по устойчивостта и говорител на Европейското патентно ведомство.

По думите ѝ най-силен растеж сред технологичните области, към които са насочени китайските заявки за патенти, са транспорта и полупроводниците, като и в двата сектора увеличението надхвърля 30%. Китай отчита засилена активност и в други сфери, включително биотехнологиите и фината органична химия.

„Това е доказателство за продължаващата диверсификация и разширяване на иновационния пейзаж на Китай", посочва Романо-Гьоч.

За последното десетилетие броят на заявките от Китай се е утроил – от около 7000 през 2016 г. до над 22 000 през 2025 г.

Основни двигатели са нарастващият вътрешен иновационен капацитет и глобалната ориентация на китайските компании, подкрепени от инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в области като изкуствен интелект, дигитални комуникации, чиста енергия и полупроводници.

В корпоративната класация китайските гиганти „Хуауей" и CATL заемат съответно второ и десето място, като за първи път две китайски компании влизат в топ 10. Още четири компании – „Сяоми", ZTE, OPPO и „Тенсент" – са сред първите 50.

„Интернационализацията на китайските патенти, включително фактът, че китайските заявители все по-често търсят и получават европейски патенти, показва нарастващото глобално значение на китайските иновации, както и привлекателността на европейския технологичен пазар", смята Романо-Гьоч.

Според нея международните патентни семейства с произход от Китай вече нарастват по-бързо в ключови сектори от заявките, ограничени само до вътрешния пазар.

„Това показва, че китайските иноватори все повече насочват дейността си към глобалните пазари и изграждат портфейли с международно измерение, което подчертава нарастващата роля на Китай като глобален център на иновации", добавя тя.

Общо през 2025 г. ЕПВ е получило над 200 000 патентни заявки, като водещите страни са САЩ, Германия, Китай, Япония и Южна Корея.