КМГ организира международна кръгла маса „Нашият общ дом“

На 28 март Китайска медийна група чрез Центъра за глобални програми на китайски език, съвместно с Китайския институт за изследване на Южнокитайско море и Центъра за океански изследвания „Хуаян", проведе серия от медийни събития под надслов „Нашият общ дом".

Сред участниците бяха експерти от Великобритания, Индонезия, Сингапур и други държави. Те обсъдиха теми като управлението на океаните, морската сигурност и развитието на „синята" икономика, като се фокусираха върху предизвикателствата и бъдещите посоки пред „общия морски дом" на човечеството.