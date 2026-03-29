Ирански вестник, близък до режима, публикува условия за прекратяване на войната

Ирански вестник, свързан с режима, публикува списък с условия за прекратяване на войната, докато израелската армия съобщи за нова серия удари по военна инфраструктура в Техеран.

Според ирански медии изданието Kayhan, близко до ръководството на страната, е изложило девет искания за край на конфликта. Сред тях са пълно изтегляне на американските сили от региона и закриване на базите им в Западна Азия, както и прекратяване на ударите срещу Иран, Ливан и съюзническите му формирования.

Други условия включват отмяна на санкциите на ООН и САЩ, освобождаване на замразените ирански активи и официално признаване на Съединените щати и Израел като агресори, придружено с изплащане на компенсации. Посочва се още, че Техеран настоява да упражнява контрол върху морския трафик през Ормузкия проток, да бъдат прекратени териториалните претенции на Обединените арабски емирства към спорни острови и да бъде издадена официална декларация за край на войната.

В публикацията се отбелязва и възможността Иран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие, като евентуалното му завръщане да зависи от националните интереси на страната, пише ynetnews.

Междувременно израелските въоръжени сили съобщиха, че в събота са извършили мащабна серия от удари срещу военна инфраструктура в централната част на Техеран. По данни на армията целите са включвали временни командни центрове, обекти за производство на оръжия, съоръжения за балистични ракети, системи за противовъздушна отбрана и наблюдателни постове.

Според израелските военни са поразени десетки складове и производствени обекти за въоръжение, което допълнително отслабва военните способности на Иран. През последните дни е било установено, че иранската страна се опитва да премести командните си центрове в мобилни единици, след като много стационарни обекти са били ударени в рамките на операциите през последния месец.

В рамките на последната вълна от удари са унищожени няколко временни командни пункта, както и персоналът, действащ от тях. Според израелската армия тези действия са част от по-широка кампания за отслабване на военната система и оперативния капацитет на Иран.