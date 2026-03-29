Изкуствените зъби на участничка паднаха по време на конкурс за красота в Тайланд (Видео)

Тийнейджърка участничка в конкурс за красота преживя неловък момент, след като изкуствените ѝ зъби паднаха на сцената по време на надпреварата Miss Grand Thailand.

По време на предварителния етап на конкурса на 25 март в Банкок 18-годишната Камолуан Чанаго започнала да се представя пред журито и зрителите, когато фасетите ѝ внезапно се разхлабили и започнали да се изместват. Докато говорела, речта ѝ станала по-неясна, тъй като падналите зъби повлияли на произношението ѝ.

Въпреки ситуацията тя запазила самообладание. Чанаго се обърнала за кратко с гръб към публиката, за да намести фасетите си, след което бързо се върнала, усмихнала се уверено към камерата и продължила с дефилето. Тя преминала по подиума в блестяща прозрачна рокля в телесен цвят и пухкав розов шал, докато публиката я аплодирала, пише Foxnews.

От организацията на конкурса заявиха, че участничката е преживяла „малък и неочакван инцидент", но се е справила професионално и с увереност, а събитието е продължило без прекъсване. Те подчертаха, че са впечатлени от присъствието ѝ на сцената.

В подобни надпревари външният вид на сцената е ключов фактор за впечатляване на журито.