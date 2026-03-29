Изкуствените зъби на участничка паднаха по време на конкурс за красота в Тайланд (Видео)

Тийнейджърка участничка в конкурс за красота преживя неловък момент, след като изкуствените ѝ зъби паднаха на сцената по време на надпреварата Miss Grand Thailand.
По време на предварителния етап на конкурса на 25 март в Банкок 18-годишната Камолуан Чанаго започнала да се представя пред журито и зрителите, когато фасетите ѝ внезапно се разхлабили и започнали да се изместват. Докато говорела, речта ѝ станала по-неясна, тъй като падналите зъби повлияли на произношението ѝ.
Въпреки ситуацията тя запазила самообладание. Чанаго се обърнала за кратко с гръб към публиката, за да намести фасетите си, след което бързо се върнала, усмихнала се уверено към камерата и продължила с дефилето. Тя преминала по подиума в блестяща прозрачна рокля в телесен цвят и пухкав розов шал, докато публиката я аплодирала, пише Foxnews.
От организацията на конкурса заявиха, че участничката е преживяла „малък и неочакван инцидент", но се е справила професионално и с увереност, а събитието е продължило без прекъсване. Те подчертаха, че са впечатлени от присъствието ѝ на сцената.
В подобни надпревари външният вид на сцената е ключов фактор за впечатляване на журито.