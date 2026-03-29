ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил в Самоков: Бог ни подпомага в усър...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22562615 www.24chasa.bg

Северна Корея проведе тест на двигател за ракета, която може да бъде насочена към САЩ

3496
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава тест на високотягов двигател с твърдо гориво. Снимка, публикувана от официалната севернокорейска централна информационна агенция. СНИМКА: РОЙТЕРС

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава тест на модернизиран, високотягов двигател с твърдо гориво за оръжия и го приветства като значимо постижение за повишаване на стратегическия военен капацитет на страната, съобщи днес агенция КЦТА.

Въпреки че тестът е в съответствие с обявената от Ким Чен-ун цел за придобиване на по-бързи, труднооткриваеми ракети, насочени към САЩ и техните съюзници, някои експерти предполагат, че твърдението на Северна Корея може да е преувеличено.

КЦТА допълни, че севернокорейският лидер е наблюдавал наземния тест на новия двигател. Агенцията посочва, че максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември.

Според КЦТА тестът е проведен като част от петгодишното укрепване на въоръженията на Северна Корея, предназначено за модернизиране на „стратегически ударни средства", термин, отнасящ се до балистични ракети, способни да носят ядрени заряди, както и други оръжия.

Държавният глава на Северна Корея заяви, че най-новият тест на двигателя е имал „голямо значение за извеждането на стратегическата военна мощ на страната на най-високо ниво".

КЦТА не съобщи точно кога или къде се е провел тестът, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Андрияна Петкова: Символ на София и сърцето на културата е НДК - без аналог в света! Отваряме сцените за деца таланти, на които сме длъжници