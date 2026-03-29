Южна Корея обмисля внос на руска нафта

Южна Корея проучва възможността за внос на нафта от Русия и други страни с цел да защити конкурентоспособността на местната индустрия на фона на облекчени американски ограничения за руски нефтопродукти, заяви финансовият министър Ку Юн-чол, цитиран от Ройтерс и БТА.

Нафтата е ключова суровина за нефтохимическата индустрия, използвана при производството на чипове, автомобили, пластмаси и ежедневни стоки.

В петък Южна Корея започна да прилага забрана за износ на нафта с цел да укрепи вътрешните доставки на фона на прекъсванията, причинени от конфликта в Близкия изток. Южна Корея разчита на внос за около 45 на сто от нуждите си от нафта, като 77 на сто от доставките идват от Близкия изток, което прави снабдяването особено уязвимо от регионалния конфликт, посочва Министерството на индустрията. Данни на ведомството и Корейската национална петролна корпорация показват, че страната изнася около 11 на сто от произведената в страната нафта – количества, които сега ще бъдат пренасочени към вътрешни потребители за стабилизиране на доставките.

По думите на Ку Юн-чол временните промени в режима на експортните ограничения на САЩ създават възможности за диверсификация на доставките, които Сеул разглежда като инструмент за стабилизиране на вътрешния пазар.

Паралелно с това Южна Корея планира в рамките на инвестиционната си програма в Съединените щати на стойност около 350 млрд. долара да насочи първоначалните си усилия към енергийния сектор.

Според властите подобен подход цели едновременно да укрепи енергийната сигурност и да задълбочи икономическото сътрудничество със САЩ, като същевременно осигури стабилни условия за индустриалното производство в страната.