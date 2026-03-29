Управляващата партия в Монголия избира нов кандидат за премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Управляващата партия в Монголия избра днес нов кандидат за премиер, след като досегашният министър-председател Гомбоджав Занданшатар подаде оставка само девет месеца след встъпването си в длъжност, съобщи националната информационна агенция МОНЦАМЕ.

На заседание на Монголската народна партия сегашният ѝ председател Учрал Ням-Осор, който заема и поста на председател на Великия държавен хурал (парламента) на Монголия, бе номиниран за нов кандидат за премиер.

Учрал Ням-Осор се присъедини към Монголската народна партия през 2009 г. и се смята за компромисен кандидат между различните фракции в партията.

Оставката на Занданшатар дойде, след като един от неговите висши министри бе обвинен в корупция. Досегашният премиер се сблъска и с политически бойкот от страна на опозиционната Демократичeска партия на Монголия, която отказва да присъства на парламентарните заседания от началото на месеца, изтъквайки опасения от концентрация на властта от страна на управляващата Монголската народна партия, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.