Иран: Очакваме US войниците да навлязат по суша, ще се изсипе огън върху тях

6748
Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Иран заяви, че силите му „чакат" евентуално навлизане на американски сухопътни войски, докато в региона пристигат допълнителни части на САЩ.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че страната му е готова за подобен сценарий и че иранските сили „очакват американските войници да навлязат по суша, за да изсипят огън върху тях", пише Би Би Си.

Изказването идва след съобщенията на САЩ, че около 3500 военнослужещи са разположени в региона заедно с десантния кораб USS Tripoli. По информация на Washington Post Пентагонът подготвя планове за възможни сухопътни операции в Иран, които могат да продължат седмици, но не е ясно дали президентът Доналд Тръмп ще ги одобри.

В същото време държавният секретар Марко Рубио заяви в петък, че Съединените щати могат да постигнат целите си спрямо Иран „без никакви сухопътни войски".

Междувременно ударите в Близкия изток продължават, като Израел съобщи, че е атакувал временни командни центрове в Техеран.

