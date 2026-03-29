ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил в Самоков: Бог ни подпомага в усър...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22562915 www.24chasa.bg

7 са ранените от автомобил в Дарби, шофьорът е от индийски произход

2092
Мястото на инцидента в Дарби е отцепено от полицията. Снимка: Х

Седем души са тежко ранени при снощното врязване на автомобил в пешеходци в центъра на град Дарби, Централна Англия.

Колата е черно „Сузуки Суифт", а водачът, на около 30 години, е с индийски произход, информира полицията на Дарбишир.

Инцидентът на „Фрайър Гейт" – една от най-старите улици в Дарби, е станал около 21,30 ч (23,30 ч българско време). 

Медицинска помощ на място е била оказана на седем души, които впоследствие са били настанени в болница. Травмите им са сериозни, но няма опасност за живота им.

Полицията уточни, че шофьорът на врязалия се автомобил е бил задържан малко след инцидента по подозрение в опит за убийство, нанасяне на тежки телесни повреди посредством опасно шофиране и умишлено причиняване на сериозни травми, пише БТА. 

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Андрияна Петкова: Символ на София и сърцето на културата е НДК - без аналог в света! Отваряме сцените за деца таланти, на които сме длъжници