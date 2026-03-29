7 са ранените от автомобил в Дарби, шофьорът е от индийски произход

Седем души са тежко ранени при снощното врязване на автомобил в пешеходци в центъра на град Дарби, Централна Англия.

Колата е черно „Сузуки Суифт", а водачът, на около 30 години, е с индийски произход, информира полицията на Дарбишир.

Инцидентът на „Фрайър Гейт" – една от най-старите улици в Дарби, е станал около 21,30 ч (23,30 ч българско време).

Медицинска помощ на място е била оказана на седем души, които впоследствие са били настанени в болница. Травмите им са сериозни, но няма опасност за живота им.

Полицията уточни, че шофьорът на врязалия се автомобил е бил задържан малко след инцидента по подозрение в опит за убийство, нанасяне на тежки телесни повреди посредством опасно шофиране и умишлено причиняване на сериозни травми, пише БТА.